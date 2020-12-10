Актор Леонардо Ді Капріо засмутив шанувальників змінами в зовнішності

Як пише Politeka.net, фотографії постарілого актора показали в Instagram.

Леонардо Ді Капріо зображений в картатій сорочці, вельветовому піджаку джинсах і кросівках. Видно, що актор поправився і постарів.

На обличчі у зірки Голлівуду-окуляри в чорній вузькій оправі. Актор відростив густу бороду.

Відзначимо, багатьох фанатів засмутив неохайний вигляд улюбленого артиста. У той же час інші знаходять Ді Капріо красивим і з немитою головою.

Крім того, артиста порівняли з зірками України та Росії.

"На кого він схожий", "Любий Лео, що ж ти голову не миєш?", "На Дзідзьо нашого схожий», «Прям як Пореченков», "Красень, ой красень", - пишуть в коментарях.

Раніше в Мережі активно розповідали про можливе поповнення в родині Леонардо Ді Капріо.

Так, журналісти почали стверджувати, що 22-річна модель Каміла Морроне, якій приписують роман із зіркою Голлівуду, нібито вагітна.

Однак, ці чутки розвіялися після того, як з'явилися свіжі фотографії з Камілою Морроне з Голлівуду.

Нагадаємо, екс-наречена Леонардо Ді Капріо виставила напоказ розкішне тіло в бікіні з бісеру.

Також Politeka писала, що колишня наречена Ді Капріо попустувала на пляжі без купальника і приголомшила пекучим виглядом.

А ще Politeka повідомляла, що екс-кохана Леонардо Ді Капріо убила наповал зізнанням в обіймах коханого.