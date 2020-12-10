Актер Леонардо Ди Каприо расстроил поклонников переменами во внешности
Как пишет Politeka.net, фотографии постаревшего актера показали в Инстаграм.
Леонардо Ди Каприо запечатлен в клетчатой рубашке, вельветовом пиджаке джинсах и кроссовках. Видно, что актер поправился и постарел.
На лице у звезды Голливуда - очки в черной узкой оправе. Актер отрастил густую бороду.
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Отметим, многих фанатов огорчил неопрятный вид любимого артиста. В то же время другие находят Ди Каприо красивым и с немытой головой.
Кроме того, артиста сравнили со звездами Украины и России.
«На кого он похож», «Любимый Лео, что же ты голову не моешь?», «На Дзидзьо нашего похож», «Прям как Пореченков», «Красавец, ой красавец», - пишут в комментариях.
Ранее в Сети активно рассказывали про возможное пополнение в семье Леонардо Ди Каприо.
Так, журналисты начали утверждать, что 22-летняя модель Камила Морроне, которой приписывают роман со звездой Голливуда, якобы беременна.
Однако, эти слухи развеялись после того, как появились свежие фотографии с Камилой Морроне из Голливуда.
Напомним, экс-невеста Леонардо Ди Каприо выставила напоказ роскошное тело в бикини из бисера.
Также Politeka писала, что бывшая невеста Ди Каприо порезвилась на пляже без купальника и ошеломила жгучим видом.
А еще Politeka сообщала, что экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо сразила наповал признанием в объятиях любимого.