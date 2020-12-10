Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач вразив зовнішнім виглядом

Нове фото гуморист опублікував у своєму Особистому Instagram.

Так, шоумен постав перед шанувальниками з густою шевелюрою, примірявши незвичайну перуку.

Поруч з Юрієм Ткачем можна побачити іншого гумориста "Квартал 95" Євгена Кошового, який засумував і втупився в екран свого телефону.

"Вилізло волосся. Євген Кошовий образився", - з гумором підписав Юрій Ткач новий знімок у своєму мікроблозі.

Шанувальники з гумором відреагували на публікацію шоумена і припустили, що Євген Кошовий тепер заздрить пишній шевелюрі Юрія Ткача.

"Красивий причесон, Кошовий заздрить і горює", " Ха-ха-ха. Прям боягуз з Кавказької полонянки", "Пастух", "негіднику все до лиця", " тому на задньому плані Кошовий такий сумний, у нього нічого не вилізло?", "Сучасний Едвард Руки-ножиці, а праворуч Його робота", "Красава, з Кошовим трохи б поділився", - пожартували вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Юрій Ткач приголомшив витівкою в машині.

На опублікованому ролику Ткач позує нібито "під шофе", постійно смикаючи водія з проханням поспішити.

"Це коли я спізнююся в школу», «вау», «як завжди – вогонь", " Боже, це таке життя. Обожнюю просто", "бобер видихай», "харизма", " ну і кума у тебе - що треба", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.