Шоумен и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач поразил внешним видом

Новое фото юморист опубликовал в своем личном Instagram.

Так, шоумен предстал перед поклонниками с густой шевелюрой, примерив необычный парик.

Рядом с Юрием Ткачем можно увидеть другого юмориста "Квартал 95" Евгения Кошевого, который загрустил и уставился в экран своего телефона.

"Вылезли волосы. Евгений Кошевой обиделся", - с юмором подписал Юрий Ткач новый снимок в своем микроблоге.

Поклонники с юмором отреагировали на публикацию шоумена и предположили, что Евгений Кошевой теперь завидует пышной шевелюре Юрия Ткача.

"Красивый причесон, Кошевой завидует и горюет", "Ха-ха-ха. Прям Трус из Кавказской пленницы", "Пастух", "Подлецу все к лицу", "Поэтому на заднем плане Кошевой такой грустный, у него ничего не вылезло?", "Современный Эдвард Руки-ножницы,а справа его работа", "Красава,с Кошевым немного б поделился", - пошутили они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Юрий Ткач ошеломил выходкой в машине.

На опубликованном ролике Ткач позирует якобы «под шофе», постоянно дергая водителя с просьбой поспешить.

«Это когда я опаздываю в школу», «вау», «как всегда – огонь», «Боже, это такая жиза. Обожаю просто», «бобер выдыхай», «харизма», «ну и кума у тебя - что надо», - пишут пользователи сети.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.