Українська телеведуча Ольга Фреймут знає, як порадувати шанувальників

Несподіване фото телезірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, Ольга Фреймут вирішила привітати з днем народження доньку свого колишнього чоловіка Домінік Мітчелл.

Екс-учасниця "Танців з зірками" опублікувала спільне фото своєї дочки Злати і її сестри Домінік, яка, в свою чергу, є дочкою колишнього чоловіка Ольги Фреймут Ніла.

"У сестрички Злати, Домінік, день народження. Вона казкова, щасливої долі... Домінік Мітчелл, з днем народження, красива дівчина", - зворушливо підписала фото Ольга Фреймут і показала, якою красунею виросла зведена сестра по британському батькові.

Раніше ми розповідали про те, що Ольга Фреймут в 2020 році тріумфально повернулася на телебачення і стала учасницею "Танців з зірками".

Ведуча зізнавалася, що прийшла на танцювальне шоу, щоб спробувати повернутися на екрани. До слова, в шоу їй вдалося протриматися досить довго, враховуючи, що перші два танці Ольга і її партнер танцювали вдома, так як Ольга захворіла китайським вірусом.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут вперше зізналася, ким була до слави і "Танців з зірками"

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