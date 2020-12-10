Украинская телеведущая Ольга Фреймут знает, как порадовать поклонников

Неожиданное фото телезвезда опубликовала в своем личном Instagram.

Так, Ольга Фреймут решила поздравить с днем рождения дочь своего бывшего мужа Доминик Митчелл.

Экс-участница "Танців з зірками" опубликовала совместное фото своей дочери Златы и ее сестры Доминик, которая, в свою очередь, является дочерью бывшего мужа Ольги Фреймут Нила.

"У сестрички Златы, Доминик, день рождения. Она сказочная, счастливой судьбы... Доминик Митчелл, с днем рождения, красивая девушка", - трогательно подписала фото Ольга Фреймут и показала, какой красоткой выросла сводная сестра по британскому отцу.

Ранее мы рассказывали о том, что Ольга Фреймут в 2020 году триумфально вернулась на телевидение и стала участницей "Танців з зірками".

Ведущая признавалась, что пришла на танцевальное шоу, чтобы попробовать вернуться на экраны. К слову, в шоу ей удалось продержаться довольно долго, учитывая, что первые два танца Ольга и ее партнер танцевали дома, так как Ольга заболела китайским вирусом.

Напомним, что Ольга Фреймут впервые призналась, кем была до славы и "Танців з зірками"

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