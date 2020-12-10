Прийомна дочка українського продюсера і репера Потапа Наталія Горова похвалилася стрункою фігурою
Як повідомляє Politeka.net, нове фото 22-річна дівчина опублікувала у себе на сторінці в Instagram, і розповіла, як їй вдається підтримувати себе у відмінній формі.
Наташа Горова зображена сидячи на дивані з келихом вина. На ній світшот, міні-шорти і шкарпетки. Довгі ноги дівчина витягнула і поклала на журнальний столик.
Дівчина поділилася секретом, який спіткала в процесі схуднення.
"Я перестала сприймати схуднення як обмеження. Ось і все. Я прибрала ці рамки. Худнути можна і кушая печиво і чізкейк. Важливо все відпрацьовувати і прибирати заборони в голові. Тому що те, що ми собі забороняємо - саме на це наш мозок провокує бажання», - розповіла Наталя.
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Горова не має наміру зупинятися в процесі вдосконалення своєї фігури.
"І як би не було лінь - в моїй пам'яті є картинка, якою я була в березні. І повірте, я зроблю все, щоб не стати такою знову», - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше Наталія Горова показала, як змінилася її фігура за рік активних зусиль. На знімках дівчина позує в купальнику, навіть позу вона прийняла схожу в обох випадках.
Нагадаємо, фігуристи екс-дружина і дочка Потапа посвітили розпареними тілами в купальниках: пекучі кадри з сауни.
А ще Politeka писала, що фігуриста дочка Потапа в одному купальнику показала свої принади перед дзеркалом.
Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа в міні-бікіні без сорому побешкетувала з коханим перед камерою.