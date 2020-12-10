Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Потапа Наталья Горовая похвасталась стройной фигурой

Как сообщает Politeka.net, новое фото 22-летняя девушка опубликовала у себя на странице в Instagram, и рассказала, как ей удается поддерживать себя в отличной форме.

Наташа Горовая запечатлена сидя на диване с бокалом вина. На ней свитшот, мини-шорты и носки. Длинные ноги девушка вытянула и положила на журнальный столик.

Девушка поделилась секретом, который постигла в процессе похудения.

«Я перестала воспринимать похудение как ограничение. Вот и все. Я убрала эти рамки. Худеть можно и кушая печенье и чизкейк. Важно все отрабатывать и убирать запреты в голове. Потому что то, что мы себе запрещаем - именно на это наш мозг провоцирует желание», - рассказала Наталья.

Горовая не намерена останавливаться в процессе совершенствования своей фигуры.

«И как бы не было лень - в моей памяти есть картинка, какой я была в марте. И поверьте, я сделаю всё, чтобы не стать такой снова», - подытожила она.

Напомним, ранее Наталья Горова показала, как изменилась ее фигура за год активных усилий. На снимках девушка позирует в купальнике, даже позу она приняла похожую в обоих случаях.

Напомним, фигуристые экс-жена и дочь Потапа посветили распаренными телами в купальниках: жгучие кадры из сауны.

А еще Politeka писала, что фигуристая дочь Потапа в одном купальнике показала свои прелести перед зеркалом.

Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в мини-бикини без стыда пошалила с возлюбленным перед камерой.