У Москві помер відомий радянський артист, який починав свою акторську кар'єру в Києві

В'ячеславу Єзепову було 79 років, він прослужив 53 роки в Малому театрі, і особливо прославився виконанням ролі короля Іспанії Карла V в комедії Скріба і Легуві "Таємниці Мадридського двору". Про його смерть розповіли в Малому театрі.

6 грудня В'ячеслав Іванович був госпіталізований з двосторонньою пневмонією і серйозним ураженням однієї легені.

Повідомляється, що артисту стало легше, лікарі сподівалися на благополучний результат. Однак 9 грудня після різкого погіршення самопочуття В'ячеслав Єзепов помер. Основною причиною смерті називають ускладнення від коронавірусу.

На рахунку В'ячеслава Єзепова 70 робіт в кіно і на телебаченні, в числі яких "Ходіння по муках", "Історія одного кохання", "Карл Маркс. Молоді роки", "Парасолька для молодят", "Остання дорога", "34-ий швидкий " та ін.

В'ячеслав Єзепов народився 7 жовтня 1941 року в Саратові. У 1963 році закінчив Школу-студію МХАТ і його прийняли в трупу Російського академічного театру ім. Лесі Українки в Києві.

На сцені театру ім. Лесі Українки В'ячеслав Іванович зіграв ряд провідних ролей, і отримав успіх як у глядачів, так і у критиків. Роль Антона Чехова в п'єсі "Глузливе моє щастя" Єзепов продовжував грати і після відходу з театру Лесі Українки. Тоді він спеціально приїжджав з Москви до Києва. Глядачі його просто обожнювали і зал театру на його виступах завжди був повний.

У 1975 році в Україні йому присвоїли звання Заслуженого артиста УРСР, а в 2004 році він отримав звання Народного артиста України. Таких, як він більше не буде. Вічна пам'ять, і нехай земля йому буде пухом.

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