В Москве скончался известный советский артист, который начинал свою актерскую карьеру в Киеве

Вячеславу Езепову было 79 лет, он прослужил 53 года в Малом театре, и особенно прославился исполнением роли короля Испании Карла V в комедии Скриба и Легуве "Тайны Мадридского двора". О его смерти рассказали в Малом театре.

6 декабря Вячеслав Иванович был госпитализирован с двусторонней пневмонией и серьезным поражением одного легкого.

Сообщается, что артисту стало легче, врачи надеялись на благополучный исход. Однако 9 декабря после резкого ухудшения самочувствия Вячеслав Езепов скончался. Основной причиной смерти называют осложнения от коронавируса.

На счету Вячеслава Езепова 70 работ в кино и на телевидении, в числе которых "Хождение по мукам", "История одной любви", "Карл Маркс. Молодые годы", "Зонтик для новобрачных", "Последняя дорога", "34-ый скорый" и др.

Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове. В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ и его приняли в труппу Русского академического театра им. Леси Украинки в Киеве.

На сцене театра им. Леси Украинки Вячеслав Иванович сыграл ряд ведущих ролей, и получил успех как у зрителей, так и у критиков. Роль Антона Чехова в пьесе "Насмешливое мое счастье" Езепов продолжал играть и после ухода из театра Леси Украинки. Тогда он специально приезжал из Москвы в Киев, зрители его просто обожали и зал театра на его выступлениях всегда был полон.

В 1975 году в Украине ему присвоили звание Заслуженного артиста УССР, а в 2004 году он получил звание Народного артиста Украины. Таких, как он больше не будет. Вечная память, и пусть земля ему будет пухом.

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