Український шоумен Дядя Жора потрапив до лікарні і ледь не загинув через свого друга

Як повідомляє Politeka.net, продюсера ледь врятували лікарі. Він поділився тривожною історією в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Навесні 2020 року Вадим Мічковський (справжнє ім'я артиста) пережив інсульт і після цього дуже переживає за своє здоров'я. Однак це був не перший випадок, коли життя повисла на волосині - раніше у гумориста навіть була клінічна смерть.

За словами дядька Жори, близько 20 років тому він вплутався в нерівну бійку, щоб захистити свого товариша. Противники виявилися озброєні, і гуморист сильно постраждав.

"Це була історія, коли десять на одного... Отримав 13 ножових поранень, плюс рука, нога, плече, пробита шия, легені справа і рана – проникаюча в серце", - поділився Вадим.

Через важкий стан у лікарів не було іншого вибору, окрім як провести операцію без наркозу. Дядько Жора відчув пекельний біль і впав у безпам'ятство.

"Мене беруть за руки розтягують, тримають. Ну а потім все – скальпель, біль. Я кричав, матюкався, просив укол", - згадав знаменитий продюсер. - "Потім повністю відключився і була клінічна смерть".

За словами Вадима Мічковського, зловмисники уникли покарання, а людина, яка в бійці орудувала ножем, давно залишила Україну.

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