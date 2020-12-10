Украинский шоумен Дядя Жора попал в больницу и едва не погиб из-за своего друга

Как сообщает Politeka.net, продюсера едва спасли врачи. Он поделился тривожной историей в интервью программе "Зірковий шлях".

Весной 2020 года Вадим Мичковский (настоящее имя артиста) пережил инсульт и после этого очень переживает за свое здоровье. Однако это был не первый случай, когда жизнь повисла на волоске - ранее у юмориста даже была клиническая смерть.

По словам Дяди Жоры, около 20 лет назад он ввязался в неравную драку, чтобы защитить своего товарища. Противники оказались вооружены, и юморист сильно пострадал.

"Это была история, когда десять на одного... Получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробитая шея, легкие справа и рана – проникающая в сердце", - поделился Вадим.

Из-за тяжелого состояния у врачей не было другого выбора, кроме как провести операцию без наркоза. Дядя Жора испытал адскую боль и впал в безпамятство.

"Меня берут за руки растягивают, держат. Ну а потом все – скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол", - вспомнил знаменитый продюсер. - "Потом полностью отключился и была клиническая смерть".

По словам Вадима Мичковского, злоумышленники избежали наказания, а человек, который в драке орудовал ножом, давно покинул Украину.

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