Олег Винник з дружиною Таїсією Сватко, відомою як Таюне, зачепили публіку за живе

Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі артиста опублікували архівне відео з його виступом під час одного з концертів 2019 року. На кадрах Винник виконав пісню "Мати каже правду" - йому підспівувала дружина, бек-вокалістка Таюне, яка в даному випадку виступила в ролі "матері" співака (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

46-річна Таїсія з'явилася на сцені в блискучій чорній сукні з шалено красивим декольте. Блондинка підкреслила красу ідеальною укладкою та вечірнім макіяжем з золотистими тінями й малиновою помадою.

У якийсь момент Таюне проспівала, закривши очі та театрально підкинувши руки: "Я не буду сива...".

І слова, і музика, і душевне виконання не залишили публіку байдужою. Користувачі кинулися коментувати побачене і дякувати артистам за такий чуттєвий виступ:

"Дякую вам за таку зворушливу пісню, які красиві і правдиві слова, проникають прямо в серце! ❤"

"Мати каже правду, чудова пісня. Олег. Знаю як він дуже любив її і цінував. Мама дуже хотіла щоб Олег співав. Вона дивиться на сина з небес і пишається ним. Олежек, велике спасибі тобі за таку зворушливу пісню в яку ти вклав свою душу і любов"

"Пісня за душу бере! Дуже красиво! Олег тільки ви можете співати з душею і всім теплом свого серця! Спасибі вам велике за вашу любов до людей і доброту!"

"Олег, красиво до сліз!"

"Дуже красива пісня!"

Раніше ми повідомляли, в Мережі з'явилися фото 16-річного сина Винника та Сватко. Юліан живе та навчається в Німеччині.

Судячи зі знімків, хлопець професійно займається плаванням, і навіть бере участь в чемпіонатах Північної Німеччини.

Нагадавши, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."

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