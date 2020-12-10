Світ облетіла сумна звістка - в Італії несподівано помер чемпіон світу з футболу

Так, герой Італії на чемпіонаті світу 1982 року і володар "Золотого м'яча-1982" Паоло Россі помер у віці 64 років.

Про його смерть повідомила дружина, опублікувавши їх спільний знімок у себе в Instagram. Згідно з інформацією видання La Gazetta dello Sport, він був невиліковно хворий.

У виданні наголошується, що причиною смерті Россі став рак легенів. Хвороба була діагностована у нього не так давно під час огляду через болі в спині. У Россі залишилася дружина Федеріка і троє дітей: Софія Олена, Марія Вітторія і Алессандро.

На клубному рівні Россі успішно виступав за "Віченцу" і ряд інших італійських команд, включаючи "Ювентус" і "Мілан". Після закінчення кар'єри в кінці 1980-х Паоло працював експертом на телеканалах Sky, Rai і Mediaset.

Він зміг зіграти на турнірі ЧС-1982 в Іспанії, ставши його найкращим бомбардиром. І проявив себе у вирішальні моменти мундіалю: зробив хет-трик у ворота бразильців (3:2), які вважалися фаворитами ЧС, потім відзначився дублем у півфінальному поєдинку з Польщею (2:0) і забив перший гол Італії у фіналі з ФРН (3: 1).

Користувачі мережі не можуть повірити в звістку про його смерть, інші коментатори висловлюють своє співчуття рідним і близьким легендарного футболіста.

"Я не можу в це повірити. Пабліто наш в серці всієї Італії, Спочивай з миром", "Який нескінченний смуток", "залишився в серці всіх нас", "RIP великий чемпіон. Співчуття всій родині 🙏 💔 ", "вдалої подорожі в блакитне небо", "Великий гравець, моя повага, він увійшов в історію, спочивай з миром", "Велика втрата для світу. Велика людина на полі і поза ним".

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