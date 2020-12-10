Мир облетела печальная весть - в Италии неожиданно умер чемпион мира по футболу

Так, герой Италии на чемпионате мира 1982 года и обладатель "Золотого мяча-1982" Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.

О его смерти сообщила жена, опубликовав их совместный снимок у себя в Instagram. Согласно информации издания La Gazetta dello Sport, он был неизлечимо болен.

В издании отмечается, что причиной смерти Росси стал рак легких. Болезнь была диагностирована у него не так давно во время осмотра из-за болей в спине. У Росси осталась жена Федерика и трое детей: София Елена, Мария Виттория и Алессандро.

На клубном уровне Росси успешно выступал за "Виченцу" и ряд других итальянских команд, включая "Ювентус" и "Милан". После окончания карьеры в конце 1980-х Паоло работал экспертом на телеканалах Sky, Rai и Mediaset.

Он смог сыграть на турнире ЧМ-1982 в Испании, став его лучшим бомбардиром. И проявил себя в решающие моменты Мундиаля: сделал хет-трик в ворота бразильцев (3:2), которые считались фаворитами ЧМ, затем отличился дублем в полуфинальном поединке с Польшей (2:0) и забил первый гол Италии в финале с ФРГ (3:1).

Пользователи сети не могут поверить в весть о его смерти, другие комментаторы выражают свое сочуствие родным и близким легендарного футболиста.

"Я не могу в это поверить. Паблито наш в сердце всей Италии, Покойся с миром", "Какая бесконечная грусть", "Остался в сердце всех нас", "RIP великий чемпион. Соболезнования всей семье 🙏💔 ", "удачного путешествия в голубое небо", "великий игрок, мое уважение, он вошел в историю, покойся с миром", "Большая потеря для мира. Великий человек на поле и вне его".

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