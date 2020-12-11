Відома модель Еллен Сантана, яка завоювала титул за найкрасивіші сідниці в 2018 році, показала, як розважається на вулиці
На фото Еллен позує в білому топіку і трусиках, а на талії можна побачити великий пояс. Красуня доповнила образ білими кросівками, а стояла на зеленій травичці. Зірка зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали, і посміхалася. Сантана на першому кадрі була з застебнутим поясом, а на другому його розкрила і похвалилася тоненьким животиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри були викинуті в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "Ох, знімай, твоє тіло - видовище".
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Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез показала переваги зі сміливого ракурсу.
На одному з особистих Селфі моделі вдалося вразити розмірами форм і видом свого підтягнутого тіла в одній тоненькій білизні.
Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес блиснула своєю красою.
Зірка стояла біля вікна, красиво вигнувшись. Крихітні ліфчик і трусики, складалися з червоного мережива. Настільки пікантне маленька білизна чи приховувало найпікантніші місця, але модель це не бентежило, вона навпаки дуже любить пограти з фантазіями фанатів, іноді можна і без білизни.
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