Известная модель Эллен Сантана, которая завоевала титул за самые красивые ягодицы в 2018 году, показала, как развлекается на улице
На фото Эллен позирует в белом топике и трусиках, а на талии можно увидеть большой пояс. Красотка дополнила образ белыми кроссовками, а стояла на зеленой травке. Звезда собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, и улыбалась. Сантана на первом кадре была с застегнутым поясом, а на втором его раскрыла и похвасталась тоненьким животиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были выброшены в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Ох, снимай, твое тело - зрелище".
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Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала достоинства со смелого ракурса.
На одном из личных селфи модели удалось впечатлить размерами форм и видом своего подтянутого тела в одном тоненьком белье.
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Звезда стояла возле окна, красиво выгнувшись. Крохотные лифчик и трусики, состояли из красного кружева. Столь пикантное маленькое белье едва ли скрывало самые пикантные места, но модель это не смущало, она наоборот очень любит поиграть с фантазиями фанатов, иногда можно и без белья.
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