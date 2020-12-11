Італійська актриса Моніка Беллуччі одним фото позбавила шанувальників дару мови
Як передає Politeka.net, 56-річна зірка опублікувала унікальний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала у надпривабливому вигляді.
Гаряча Моніка показала себе в молодості. Актриса постала в білій сукні з відкритими плечима і вузькою талією. Її медове декольте здатне сп'янити кого завгодно: дбайливо "упакований" бюст виринув з корсета, ніби айсберги в океані або вишеньки на торті.
Актриса притулилася до воріт, млосно відкривши ротик і кинувши зухвалий погляд в камеру.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши Беллуччі компліментами:
"Піднесена 😍❤️"
"Абсолютно закоханий. Серйозно"
"Ви як і раніше красиві і прекрасні 🥰"
"Прекрасна, неповторна, надзвичайно чудова Моніка"
"Чудова чуттєва леді 💖 🌹 🌹 💖"
"Моніка, ви найпрекрасніша жінка на планеті, були, є і завжди будете"
"Вишенька на торті"
Раніше ми повідомляли, Беллуччі викликала захват незвичайним фото. За сюжетом, Моніка нібито постала в образі Мадонни в жалобі, що тримає тіло померлого сина - вже дорослого Ісуса Христа.
Зірка була в чорній сукні з пишною спідницею. На руках у неї лежав хлопець, з одягу на якому була тільки пов'язка на стегнах.
"Ооо. Це я свого після п'янки додому принесла"; "це жарт, що ображає почуття людей?"; "Красива Моніка🌹"; "я б теж помер на твоїх руках❤️🌹", - коментували користувачі.
Нагадаємо, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися
А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі без штанів звела з розуму новими пікантними фото