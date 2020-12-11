Італійська актриса Моніка Беллуччі одним фото позбавила шанувальників дару мови

Як передає Politeka.net, 56-річна зірка опублікувала унікальний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала у надпривабливому вигляді.

Гаряча Моніка показала себе в молодості. Актриса постала в білій сукні з відкритими плечима і вузькою талією. Її медове декольте здатне сп'янити кого завгодно: дбайливо "упакований" бюст виринув з корсета, ніби айсберги в океані або вишеньки на торті.

Актриса притулилася до воріт, млосно відкривши ротик і кинувши зухвалий погляд в камеру.

"❤️В моєму архіві ... Гарного дня. Фото Джастіна-Юліуса Сантоса", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши Беллуччі компліментами:

"Піднесена 😍❤️"

"Абсолютно закоханий. Серйозно"

"Ви як і раніше красиві і прекрасні 🥰"

"Прекрасна, неповторна, надзвичайно чудова Моніка"

"Чудова чуттєва леді 💖 🌹 🌹 💖"

"Моніка, ви найпрекрасніша жінка на планеті, були, є і завжди будете"

"Вишенька на торті"

Раніше ми повідомляли, Беллуччі викликала захват незвичайним фото. За сюжетом, Моніка нібито постала в образі Мадонни в жалобі, що тримає тіло померлого сина - вже дорослого Ісуса Христа.

Зірка була в чорній сукні з пишною спідницею. На руках у неї лежав хлопець, з одягу на якому була тільки пов'язка на стегнах.

"Ооо. Це я свого після п'янки додому принесла"; "це жарт, що ображає почуття людей?"; "Красива Моніка🌹"; "я б теж помер на твоїх руках❤️🌹", - коментували користувачі.

Нагадаємо, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися

А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі без штанів звела з розуму новими пікантними фото