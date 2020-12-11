Итальянская актриса Моника Беллуччи одним фото лишила поклонников дара речи

Как передает Politeka.net, 56-летняя звезда опубликовала уникальный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в сверхсоблазнительном виде.

Горячая Моника показала себя в молодости. Актриса предстала в белом платье с открытыми плечами и узкой талией. Ее медовое декольте способно опьянить кого угодно: заботливо "упакованный" бюст вынырнул из корсета, будто айсберги в океане или вишенки на торте.

Актриса прислонилась к воротам, томно приоткрыв ротик и кинув вызывающий взгляд в камеру.

"❤️В моем архиве ... Хорошего дня. Фото Джастина-Юлиуса Сантоса", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав Беллуччи комплиментами:

"Возвышенная 😍❤️"

"Совершенно влюблен. Серьезно"

"Вы по-прежнему красивы и великолепны 🥰"

"Прекрасная, неповторимая, необычайно великолепная Моника"

"Великолепная чувственная леди 💖🌹🌹💖"

"Моника, Вы самая прекрасная женщина на планете, были, есть и всегда будете"

"Вишенка на торте"

Ранее мы сообщали, Беллуччи вызвала восторг необычным фото. По сюжету, Моника якобы предстала в образе Мадонны в трауре, держащей тело умершего сына - уже взрослого Иисуса Христа.

Звезда была в черном платье с пышной юбкой. На руках у нее лежал парень, из одежды на котором была только повязка на бедрах.

"Ооо. Это я своего после пьянки домой принесла"; "Это шутка, оскорбляющая чувства людей?"; "Красивая Моника🌹"; "Я бы тоже умер на твоих руках ❤️🌹", - комментировали пользователи.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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