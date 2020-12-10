Зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина захопила аристократичним образом у новому проекті

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса розповіла про цікаву роботу в мікроблозі "Instagram" і опублікувала відео з фотосесії (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Ксенія Мішина постала перед камерами в чорній сукні з короткими звисаючими рукавами і мереживним коміром, який зробив акцент на зоні декольте. Для деяких кадрів знаменитість начепила елегантний капелюшок з пір'ям, а її образ доповнили сережки з перлами.

"Нещодавно я взяла участь у приголомшливому проекті Аркур.Натхнення. Це найбільший в Україні зірковий фотопроект в легендарному французькому стилі harcourt", - поділилася Ксенія в описі до ролика. - "На фотографіях колекційного видання, немов у чорно-білому фільмі, в образах кінодів постануть 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно. Це сильні і талановиті жінки, які надихають мільйони українців. Знімки створені складною грою світла і тіней і приголомшливо передають емоції і почуття героїнь. Нарівні з Монікою Белуччі, Едіт Піаф, Марлен Дітріх, як визнання таланту і успіху, вони вперше в Україні отримають портрети harcourt".

Користувачі соцмережі в коментарях залишили дівчині багато хвалебних відгуків:

"Неймовірна 😍 💐 дуже дуже дуже красива😍 😍 😍";" натхнення😍 ви прекрасні!"; "Дуууже йде француженка😍 😍 😍"; "ви просто шикарна жінка"; "чекаю з нетерпінням завтра, нову серію «холостячки»"; "Божественна"; "Ваууууу 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 ви неймовірна і дуже красива"; "Ксенія, ви незрівнянні".

Нагадаємо, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".

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Як писала Politeka, що розпалена" Холостячка " Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.