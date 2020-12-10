Звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина восхитила аристократическим образом в новом проекте

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса рассказала об интересной работе в микроблоге "Инстаграм" и опубликовала видео с фотосессии (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Ксения Мишина предстала перед камерами в черном платье с короткими свисающими рукавами и кружевным воротником, который сделал акцент на зоне декольте. Для некоторых кадров знаменитость нацепила элегантную шляпку с перьями, а ее образ дополнили серьги с жемчугом.

"Недавно я приняла участие в потрясающем проекте Аркур.Натхнення. Это самый большой в Украине звездный фотопроект в легендарном французском стиле harcourt", - поделилась Ксения в описании к ролику. - "На фотографиях коллекционного издания, словно в черно-белом фильме, в образах кинодив предстанут 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино. Это сильные и талантливые женщины, которые вдохновляют миллионы украинцев. Снимки созданы сложной игрой света и теней и потрясающе передают эмоции и чувства героинь. Наравне с Моникой Белуччи, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, как признание таланта и успеха, они впервые в Украине получат портреты harcourt".

Пользователи соцсети в комментариях оставили девушке много хвалебных отзывов:

"Невероятная 😍💐 Очень очень очень красивая😍😍😍"; "вдохновение😍 вы прекрасны!"; "Оооочень идёт француженка 😍😍😍"; "Вы просто шикарная женщина"; "Жду с нетерпением завтра, новую серию «Холостячки»"; "Божественна"; "Ваууууу😍😍😍🔥🔥🔥 Вы невероятная и очень красивая"; "Ксения, вы бесподобны".

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

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Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.