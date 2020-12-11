Ніхто так не підтримає, як рідна сестра - і багато зірок, швидше за все, з цим погодяться

Politeka.net пропонує поглянути на прекрасних представниць шоу-бізнесу та їх сестер, які часом просто лякаюче схожі.

Так, як дві краплі води виглядають переможниця і суддя шоу "МастерШеф" Єлизавета Глинська і її молодша сестричка Тетяна. Остання займає важливе місце в житті Лізи - частенько в своєму Instagram шеф-кухар виставляє кадри з родичкою. Неможливо не розчулитися їх ніжною прихильністю один до одного.

"Іноді таке відчуття, що я просто в дзеркалі бачу своє відображення🙈 😂 і чим старше ми стаємо, тим більше я це відчуваю 🥰 що скажете? Схожі?😉 🙈 P. S: люблю тебе, @ta_glinskaya і дуже сумую", - йдеться в одному з останніх постів Глинської.

"У Вас з сетрою неймовірно красиві очі, дуууже красиві дівчата🤩"; "Дуже дуже схожі. Красуня 🌺"; "Ксерокопії один одного 😂 💪"; "Очі у сестри інші, не переплутала б"; "Я навіть не помітила різниці поки пост не прочитала", - відреагували користувачі в коментарях.

Ще одна парочка сестер, які цілком можуть здатися близнюками, це співачка Брітні Спірс і її молодша копія Джеймі Лінн.

Так, влітку цього року дівчина отримала право розпоряджатися трастовим фондом Бріні SJB Revocable Trust, по суті ставши додатковим опікуном сестри, крім батька.

Як відомо, співачка час від часу лікується в психіатричній клініці і бореться зі своїми залежностями. Її справами ось уже 12 років завідують родичі. Хоча важко сказати, що такі відносини їх зближують, скоріше, навпаки. Раніше Брітні заявляла, що боїться батька і що він, мовляв, її обкрадає. Можливо, з сестрою вийде набагато краще.

Інші дві американські красуні, за життям яких стежать мільйони, це Періс Хілтон і її молодша сестра Нікі Хілтон-Ротшильд. Блондинок, судячи з усього, об'єднує не тільки зовнішність, але й однакові захоплення.

Обидві світські левиці люблять позувати для журналів, займаються дизайном і пробували свої сили в акторській майстерності.

Крім тусовок і телебачення незаміжня й бездітна тітка Періс все-так знаходить час, щоб побалувати своїх двох племінниць 4-х і майже 3-х років, дочок Нікі та її чоловіка-банкіра.

І наостанок ще дві знаменитості, яких частенько плутають в мережі. Це співачка Жанна Фріске і її молодша сестра Наталя.

Як відомо, Жанна померла п'ять років тому після тривалої боротьби з раком. Це, звичайно, стало ударом для її рідних, особливо для сестри, яка як дві краплі води на неї схожа.

Наталя вже звикла до частих коментарів в мережі про те, як легко її переплутати з покійницею.

"Живіть своїм життям. Ви ж самодостатні. Ви є ви, Жанна є Жанна", - відгукнулася одна з користувачок, на що Наталя огризнулася: "Зауважте, це ви мене порівнюєте, ви мені приписуєте чуже життя!"

"Один в один фігура Жанночки!!!"; "Немов Жанночка повернулася"; "копія Жанни! Так схожі з Жанною! Земля пухом і Царство Небесне!!😢 😢 😢", - теж пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Періс Хілтон зачарувала своїми соковитими "ягідками" під тонким мереживом: "Дуже пікантно"

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