Никто так не поддержит, как родная сестра - и многие звезды, скорее всего, с этим согласятся

Politeka.net предлагает взглянуть на прекрасных представительниц шоу-бизнеса и их сестер, которые порой просто пугающе похожи.

Так, как две капли воды выглядят победительница и судья шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская и ее младшая сестричка Татьяна. Последняя занимает важное место в жизни Лизы - частенько в своем Инстаграм шеф-повар выставляет кадры с родственницей. Невозможно не умилиться их нежной привязанностью друг к другу.

"Иногда такое ощущение, что я просто в зеркале вижу своё отражение🙈😂 И чем старше мы становимся, тем больше я это ощущаю🥰 Что скажете? Похожи?😉🙈 P.S: люблю тебя, @ta_glinskaya и очень скучаю", - говорится в одном из последних постов Глинской.

"У Вас с сетрой невероятно красивые глаза, ооочень красивые девушки🤩"; "Очень очень похожи. Красавицы 🌺"; "Ксерокопии друг друга 😂💪"; "Глаза у сестры другие, не перепутала бы"; "Я даже не заметила разницы пока пост не прочитала", - отреагировали пользователи в комментариях.

Еще одна парочка сестер, которые вполне могут показаться близнецами, это певица Бритни Спирс и ее младшая копия Джейми Линн.

Так, летом этого года девушка получила право распоряжаться трастовым фондом Брини SJB Revocable Trust, по сути став дополнительным опекуном сестры, помимо отца.

Как известно, певица время от времени лечится в психиатрической клинике и борется со своими зависимостями. Ее делами вот уже 12 лет заведуют родственники. Хотя трудно сказать, что такие отношения их сближают, скорее, наоборот. Ранее Бритни заявляла, что боится отца и что он, мол, ее обворовывает. Возможно, с сестрой получится гораздо лучше.

Другие две американские красотки, за жизнью которых следят миллионы, это Пэрис Хилтон и ее младшая сестра Ники Хилтон-Ротшильд. Блондинок, судя по всему, объединяет не только внешность, но и одинаковые увлечения.

Обе светские львицы любят позировать для журналов, занимаются дизайном и пробовали свои силы в актерском мастерстве.

Помимо тусовок и телевидения незамужняя и бездетная тетя Пэрис все-так находит время, чтобы побаловать своих двух племянниц 4-х и почти 3-х лет, дочерей Ники и ее мужа-банкира.

И напоследок еще две знаменитости, которых частенько путают в Сети. Это певица Жанна Фриске и ее младшая сестра Наталья.

Как известно, Жанна умерла пять лет назад после длительной борьбы с раком. Это, конечно, стало ударом для ее родных, особенно для сестры, которая как две капли воды на нее похожа.

Наталья уже привыкла к частым комментариям в Сети о том, как легко ее перепутать с покойницей.

"Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть Жанна", - откликнулась одна из пользовательниц, на что Наталья огрызнулась: "Заметьте, это вы меня сравниваете, вы мне приписываете чужую жизнь!"

"Один в один фигура Жанночки!!!"; "Словно Жанночка вернулась"; "Копия Жанны! Так похожы с Жанной! Земля пухом и Царствие Небесное!!😢😢😢", - тоже пишут в Сети.

Напомним, что Пэрис Хилтон обворожила своими сочными "ягодками" под тонким кружевом: "Очень пикантно"

Также Politeka писала, что сестра Жанны Фриске опозорилась выступлением в платье покойной певицы: "Какой кошмар... зачем?"