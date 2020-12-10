З'явилися подробиці можливого введення в Україні "електронної гривні"

Про це пише Обозреватель.

Українську гривню в електронному варіанті можуть зробити у вигляді "стейблкоіна" - ці гроші мають прив'язку (курс) до реальних 1:1.

У НБУ вже заявили, що готуються до запуску електронної гривні і розглядають варіанти, як впровадити нові валюти.

Одна з головних переваг е-гривні — надійність, оскільки криптовалюта працює на технології блокчейн. Друга перевага — спрощення розрахунків, адже при проведенні транзакції грошова операція буде проведена миттєво.

Більш того, система віртуального банку запрограмована на певні операції, які відбуваються без надлишкової інфраструктури і без участі третіх осіб.

"Якби випустили е-гривню, то люди б намагалися зберігати гроші не в звичайному банку, який може "лопнути", а саме в ній. Банки цього бояться, для них це ризик. Вони розуміють, що люди їм не довіряють і вже готові зберігати гроші в цифровому вигляді. Але це проблема не активів, а самих банків. Ми не можемо штучно їх підтримувати. Це нагадує Радянський союз, де вводили обмеження, щоб "вручну" управляти економікою. Чим закінчилася ця система, думаю, всі пам'ятають", - запевняє експерт Сергій Васильчук.

За словами аналітиків, є шанси уникнути падіння банківської системи після запуску е-гривні. В першу чергу, Нацбанк повинен обмежити суму грошей, які можна зберігати в е-гаманці, а також річну суму, на яку можна проводити операції.

Але зараз мало перспектив для повноцінного запуску е-гривні. І як стверджує Васильчук, в найближчі 4-5 років проект можуть закрити.

"Ми могли б випустити актив, яким би користувалося півсвіту. Але зараз в цю гру вступили багато, а у нас все ще немає політичної волі або бойової команди, яка б почала це впроваджувати. Я багато разів приходив в НБУ і говорив, що можу це зробити, у мене навіть був готовий софт. Але мені говорили, що це не своєчасно і не вирішує поточних проблем, - продовжив Васильчук у спілкуванні з журналістами.

Раніше регулятор ввів в обіг нові фізичні гроші. Вже в грудні українці можуть розплачуватися монетами номіналами в 5 і 10 гривень, які випустили на додаток до вже існуючих.

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