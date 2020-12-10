Появились подробности возможного введения в Украине "электронной гривны"

Об этом пишет Обозреватель.

Украинскую гривну в электронном варианте могут сделать в виде "стейблкоина" — эти деньги имеют привязки (курс) к реальным 1:1.

В НБУ уже заявили, что готовятся к запуску электронной гривны и рассматривают варианты, как внедрить новые валюты.

Одно из главных преимуществ е-гривны — надежность, поскольку криптовалюта работает на технологии блокчейн. Второе преимущество - упрощение расчетов, ведь при проведении транзакции денежная операция будет проведена мгновенно.

Более того, система виртуального банка запрограммирована на определенные операции, которые происходят без избыточной инфраструктуры и без участия третьих лиц.

"Если бы выпустили е-гривну, то люди бы старались хранить деньги не в обычном банке, который может "лопнуть", а именно в ней. Банки этого боятся, для них это риск. Они понимают, что люди им не доверяют и уже готовы хранить деньги в цифровом виде. Но это проблема не активов, а самих банков. Мы не можем искусственно их поддерживать. Это напоминает Советский союз, где вводили ограничения, чтобы "вручную" управлять экономикой. Чем закончилась эта система, думаю, все помнят", - уверяет эксперт Сергей Васильчук.

По словам аналитиков, есть шансы избежать краха банковской системы после запуска е-гривны. В первую очередь, Нацбанк должен ограничить сумму денег, которые можно хранить в е-кошельке, а также годовую сумму, на которую можно проводить операции.

Но сейчас мало перспектив для полноценного запуска е-гривны. И как утверждает Васильчук, в ближайшие 4-5 лет проект могут закрыть.

"Мы могли бы выпустить актив, которым бы пользовалось полмира. Но сейчас в эту игру вступили многие, а у нас все еще нет политической воли или боевой команды, которая бы начала это внедрять. Я много раз приходил в НБУ и говорил, что могу это сделать, у меня даже был готовый софт. Но мне говорили, что это не своевременно и не решает текущих проблем, - продолжил Васильчук в общении с журналистами.

Ранее регулятор ввел в оборот новые физические деньги. Уже в декабре украинцы могут расплачиваться монетами номиналами в 5 и 10 гривен, которые выпустили в дополнение к уже существующим.

Напомним, новая вертикальная купюра появилась в Украине, детали от Нацбанка

Как сообщала Politeka, Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых деньгах, как распознать

Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил украинцев, с какими банками нельзя сотрудничать