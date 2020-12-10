Такою актрису давно не бачили

Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко порадувала фанатів несподіваним знімком

Фотографія з'явилася в фанатському Instagram-акаунті, присвяченому виключно Тетяні Кравченко.

Так, задоволена Валюха з "Сватів" постала перед шанувальниками з яскравим макіяжем і букетом тюльпанів.

Заради знімка Тетяна Кравченко підібрала картату блузку, а для губ - червону помаду, щоб вона ідеально підходила до букету з квітами в кадрі.

"Всім гарного вечора", - йдеться у підписі до знімка із задоволеною Валюхою.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили актрису схвальними коментарями.

"І Вам всього доброго", " обожнюю..", "Вам гарного вечора. Ви така класна. Будьте щасливі і здорові", " спасибі. Вам доброго вечора", "ось зараз дивлюся, починаються улюблені Свати", "як я вас люблю", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Тетяну Кравченко застукали на зйомках нових "Сватів".

На знімку можна побачити задоволену Тетяну Кравченко, виконуючу роль "Валюхи" в серіалі, з колегами по знімальному майданчику.

Шанувальникам сподобалася публікація, що вони почали завалювати актрису Тетяну Кравченко питаннями про те, коли ж саме вийде новий сезон "Сватів".

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

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