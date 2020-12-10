Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко порадовала фанатов неожиданным снимком
Фотография появилась в фанатском Instagram-аккаунте, посвященном исключительно Татьяне Кравченко.
Так, довольная Валюха из "Сватов" предстала перед поклонниками с ярким макияжем и букетом тюльпанов.
Ради снимка Татьяна Кравченко подобрала клетчатую блузку, а для губ - красную помаду, чтобы она идеально подходила к букету с цветами в кадре.
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"Всем хорошего вечера", - говорится в подписи к снимку с довольной Валюхой.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили актрису лестными комментариями.
"И вам всего доброго", "Обожаю..", "Вам хорошего вечера. Вы такая классная. Будьте счастливы и здоровы", "Спасибо. Вам доброго вечера", "Вот сейчас смотрю ,начинаются любимые Сваты", "Как я вас люблю", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Татьяну Кравченко застукали на съемках новых "Сватов".
На снимке можно увидеть довольную Татьяну Кравченко, исполняющую роль "Валюхи" в сериале, с коллегами по съемочной площадке.
Поклонникам понравилась публикация, что они начали заваливать актрису Татьяну Кравченко вопросами о том, когда же именно выйдет новый сезон "Сватов".
Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.
А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото
Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем