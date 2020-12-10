Активні циклони з Західної Європи вплинуть на погоду в Україні

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Через дію активних циклонів в Україні можливі опади, поривчастий вітер та всілякі інші складні метеоумови.

"Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ. Проте вже завтра вдень антициклон з північного сходу знову підтисне і циклон поступиться, опади ймовірні лише місцями в західній частині України", - попередила Діденко у свіжому прогнозі погоди на 11 грудня.

В інших українських регіонах переважатиме суха погода. Найхолодніше буде на Сході та у Центрі: вночі від нуля до -7, вдень до -2.

"На Одещині та в Криму +2+6 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +3+8 градусів", - продовжила український синоптик у Facebook.

Вдень у Києві опадів не очікується, а ось вночі можлива ожеледиця. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +1.

Нагадаємо, що раніше синоптик Леонід Горбань прогнозував протягом 18-19 грудня, що Україну засипле снігом. Він навіть трохи полежить на вулицях, адже морози не спадатимуть.

Хоча найбільший сніговий покрив синоптики обіцяють все – таки перед святом-15 грудня. До слова, зимова погода, яка накриє Україну на Миколая, протримається до кінця грудня - тому українців чекає Зимова казка.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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