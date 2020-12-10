Активные циклоны из Западной Европы повлияют на погоду в Украине

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Из-за действия активных циклонов в Украине возможны осадки, порывистый ветер и всевозможные другие сложные метеоусловия.

"Нас затрагивает южный циклон Yvonne и поэтому ближайшей ночью в западных, северных областях плюс Винницкая область ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь. Однако уже завтра днем антициклон с северо-востока снова подожмет и циклон уступит, осадки вероятны лишь местами в западной части Украины", - предупредила Диденко в свежем прогнозе погоды на 11 декабря.

В других украинских регионах будет преобладать сухая погода. Холоднее всего будет на Востоке и в центре: ночью от нуля до -7, днем до -2.

"В Одесской области и в Крыму +2+6 градусов. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах нуля градусов, на Востоке будет до -2, на Западе и юге +3+8 градусов", - продолжила украинский синоптик в Facebook.

Днем в Киеве осадков не ожидается, а вот ночью возможен гололед. Столбики термометров поднимутся до отметки +1.

Напомним, что ранее синоптик Леонид Горбань прогнозировал в течение 18-19 декабря, что Украину засыплет снегом. Он даже немного полежит на улицах, ведь морозы не будут спадать.

Хотя самый большой снежный покров синоптики обещают все-таки перед праздником — 15 декабря. К слову, зимняя погода, которая накроет Украину на Николая, продержится до конца декабря - поэтому украинцев ждет Зимняя сказка.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".