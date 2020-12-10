Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма разом зі своєю дружиною Ліліаною приймають привітання

Як передає Politeka.net, артист і його яскрава дружина днями відзначили день народження сина Леона, хлопчикові виповнилося 5 років. Ліліана зробила зворушливе зізнання у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши пост теплим домашнім знімком.

На фото Влад з рідними позують біля прикрашеної новорічної ялинки, в затишних нарядах пастельних тонів. Влад ніжно обійняв усміхнену дружину. А малюк сидів на шиї у тата, спостерігаючи за батьками зверху.

"Вчора ми відсвяткували дивовижне свято нашого синочка. Тобі тільки 5, але ти не по роках дорослий і багато розумієш і відчуваєш. Життя змінилося рівно 5 років тому, і з тих пір ти наш головний учитель.❤️🙏Хоча з тобою і буває досить складно, але від цього в той же час я дуже кайфую, тому що у тебе завжди є своя думка.🥰 🙏 ❤ ️ Дякую тобі, наш учитель😘 👏", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі припустили, що для повного щастя та сімейної ідилії, Владу й Ліліані не вистачає доньки.

"Дякую тобі за ЩАСТЯ!!!..😍😍😍"

"Влад, вам дуже пощастило: у Вас найкрасивіша і розумна дружина"

"Ви просто чарівні, тільки ще донечки не вистачає)))"

"Вітаю сина з минулим Днем народження! Нехай росте здоровий, щасливий і успіхів у всьому !🙂🎉🌸🌸🌸"

"Ялинка красива ваша пара прекрасна і красива щастя вам браво 😍 😍 😍 "

"Досі закохані, дуже щасливі, красиві"

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