Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма разом зі своєю дружиною Ліліаною приймають привітання
Як передає Politeka.net, артист і його яскрава дружина днями відзначили день народження сина Леона, хлопчикові виповнилося 5 років. Ліліана зробила зворушливе зізнання у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши пост теплим домашнім знімком.
На фото Влад з рідними позують біля прикрашеної новорічної ялинки, в затишних нарядах пастельних тонів. Влад ніжно обійняв усміхнену дружину. А малюк сидів на шиї у тата, спостерігаючи за батьками зверху.
"Вчора ми відсвяткували дивовижне свято нашого синочка. Тобі тільки 5, але ти не по роках дорослий і багато розумієш і відчуваєш. Життя змінилося рівно 5 років тому, і з тих пір ти наш головний учитель.❤️🙏Хоча з тобою і буває досить складно, але від цього в той же час я дуже кайфую, тому що у тебе завжди є своя думка.🥰 🙏 ❤ ️ Дякую тобі, наш учитель😘 👏", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі припустили, що для повного щастя та сімейної ідилії, Владу й Ліліані не вистачає доньки.
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