Українська співачка Анна Седокова розповіла, які процедури вона робить для збереження молодості

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео про те, як вона відвідує косметолога і робить складні процедури, спрямовані на омолодження. Співачка була одягнена в красивий жовтий костюм, який привернув увагу шанувальників. Анна не забула підкреслити свою головну гідність-пишний бюст.

"Знаю, як важливо відчувати себе красивою і як іноді хочеться прокинутися одним ранком і побачити у відображенні дзеркала гладку шкіру без ознак втоми і зморшок", - зазначила співачка.

За її словами, вона бореться з ознаками старіння за допомогою лазерного 4D омолодження. У коментарях шанувальники Анни залишили їй масу теплих слів.

"Нічого собі», «Аня красуня», «Чикуля яка», «Костюмчик Жовтий дуже сподобався», «Ти найкрасивіша на світі", " ви дійсно сяєте зсередини, дуже за вас щаслива. Викликаєте величезне тепло на душі, спасибі», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, днями Ганні виповниться 38 років, а її чоловікові, латвійському баскетболісту Янісу Тіммі тільки 28 років. Незважаючи на те, що виглядає співачка чудово, їй все ж потрібно тримати себе в тонусі поруч з молодим чоловіком.

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