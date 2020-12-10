Украинская певица Анна Седокова рассказала, какие процедуры она делает для сохранения молодости

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео о том, как она посещает косметолога и делает сложные процедуры, направленные на омоложение. Певица была одета в красивый желтый костюм, который привлек внимание поклонников. Анна не забыла подчеркнуть свое главное достоинство – пышный бюст.

«Знаю, как важно чувствовать себя красивой и как иногда хочется проснуться одним утром и увидеть в отражении зеркала гладкую кожу без признаков усталости и морщинок», - отметила певица.

По ее словам, она борется с признаками старения при помощи лазерного 4D омоложения. В комментариях поклонники Анны оставили ей массу теплых слов.

«Ничего себе», «Аня красотка», «Чикуля какая», «Костюмчик желтый очень понравился», «Ты самая красивая на свете», «Вы действительно сияете изнутри, очень за вас счастлива. Вызываете огромное тепло на душе, спасибо», - пишут пользователи сети.

Как известно, на днях Анне исполнится 38 лет, а ее мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме только 28 лет. Несмотря на то, что выглядит певица превосходно, ей все же нужно держать себя в тонусе рядом с молодым мужем.

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