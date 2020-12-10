16-річна дочка легендарної актриси й моделі Моніки Беллуччі Діва Кассель захопила шанувальників, показавшись в міні-бікіні на пляжі

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Літні спогади", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку дівчина позує під час відпочинку на пляжі, примірявши сміливе бікіні, яке ефектно підкреслює і без того бездоганну фігуру.

"Вся в матір! Красуня", " ох, цей погляд», «фантастична», «це справжня бомба», «чудова», «ось так виглядає ідеал», «королівський погляд», «Божественні вигини, Малятко», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, блиснула фігурою на пляжі

На фан-сторінці дівчини з'явилося фото з відпочинку. Красуня позувала в світлих трусиках і дуже короткій чорній футболці, яка підкреслила її округлі груди. Дівчина засвітила ідеальну фігурку-тонку талію і плоский животик.

"Літній настрій", - підписали фото.

За день піст з юним даруванням зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що дочка Моніки Беллуччі вразила красою і пишними формами, вся в матір: «виросла дівчинка».

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель викликала фурор видом в бікіні, кадри: "успадкувала всю красу матері».

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