16-летняя дочь легендарной актрисы и модели Моники Беллуччи Дева Кассель восхитила поклонников, показавшись в мини-бикини на пляже

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Летние воспоминания», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке девушка позирует во время отдыха на пляже, примеряв смелое бикини, которое эффектно подчеркивает и без того безупречную фигуру.

«Вся в мать! Красотка», «ох, этот взгляд», «фантастическая», «это настоящая бомба», «восхитительная», «вот так выглядит идеал», «королевский взгляд», «божественные изгибы, малышка», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, сверкнула фигурой на пляже

На фан-страничке девушки появилось фото с отдыха. Красотка позировала в светлых трусиках и очень короткой черной футболке, которая подчеркнула ее округлившуюся грудь. Девушка засветила идеальную фигурку – тонкую талию и плоский животик.

«Летнее настроение», - подписали фото.

За день пост с юным дарованием собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что дочь Моники Беллуччи сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель произвела фурор видом в бикини, кадры: «Унаследовала всю красоту матери».

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».