Американська супермодель Емілі Ратаковски з Victoria's Secret вразила округлими формами в облягаючому вбранні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії Ратаковскі позує, демонструючи кругленький животик у всій красі. Сама красуня розповідає про наряди для вагітних, в яких комфортно можна пересуватися. Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Боже, принцеса», «обожнюю тебе", " це так мило, боже. Я без розуму від тебе", "розкішна фігура«," так класно виглядаєш! Бомбезно!«, "ось що значить-вагітність на-віч», «справжня богиня - пощастило комусь же», "бездоганний вигляд-бомба", – пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, модель Емілі Ратаковскі, яка зараз виношує дитину, показала себе на радість фанатів.

На фото Емілі позувала в чорному купальнику, який ледве вмістив збільшені груди красуні. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила зірка яскравими прикрасами на шиї.

"6-й місяць", - йдеться в підписі.

Нагадавши, розкута Ратаковскі змусила зазирнути їй не тільки в очі

А ще Politeka писала, що Ратаковскі розпалила пристрасть в приспущеному халатику без білизни, розміри вражають

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі прикувала погляд до своїх значних розмірів у безсоромній маєчці