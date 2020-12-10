Американська супермодель Емілі Ратаковски з Victoria's Secret вразила округлими формами в облягаючому вбранні
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, на опублікованій фотографії Ратаковскі позує, демонструючи кругленький животик у всій красі. Сама красуня розповідає про наряди для вагітних, в яких комфортно можна пересуватися. Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
"Боже, принцеса», «обожнюю тебе", " це так мило, боже. Я без розуму від тебе", "розкішна фігура«," так класно виглядаєш! Бомбезно!«, "ось що значить-вагітність на-віч», «справжня богиня - пощастило комусь же», "бездоганний вигляд-бомба", – пишуть вони.
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Як ми розповідали до цього, модель Емілі Ратаковскі, яка зараз виношує дитину, показала себе на радість фанатів.
На фото Емілі позувала в чорному купальнику, який ледве вмістив збільшені груди красуні. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила зірка яскравими прикрасами на шиї.
"6-й місяць", - йдеться в підписі.
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