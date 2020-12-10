Американская супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret впечатлила округлившимися формами в облегающем наряде

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии Ратаковски позирует, демонстрируя округлившийся животик во всей красе. Сама красотка рассказывает про наряды для беременных, в которых комфортно можно передвигаться. Поклонники буквально «взорвались» комплиментами, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Боже, принцесса», «обожаю тебя», «это так мило, боже. Я без ума от тебя», «роскошная фигура», «так классно выглядишь! Бомбезно!», «вот что значит – беременность к лицу», «настоящая богиня - повезло кому-то же», «безупречный вид – бомба», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, модель Эмили Ратаковски, которая сейчас вынашивает ребенка, показала себя на радость фанатов.

На фото Эмили позировала в черном купальнике, который еле вместил увеличенную грудь красотки. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнила звезда яркими украшениями на шее.

"6-й месяц", - говорится в подписи.

Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила заглянуть ей не только в глаза

А еще Politeka писала, что Ратаковски разожгла страсть в приспущенном халатике без белья, размеры впечатляют

Также Politeka сообщала, что Ратаковски приковала взгляд к своим внушительным размерам в бесстыжей маечке