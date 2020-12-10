Молоденька дружина 53-річного актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунаки, блиснула розкішною фігуркою в обтягуючій сукні

Як пише Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в закриту обтягуючу сукню з незвичайним принтом. Сам наряд був чорним, але збоку виднілися різнокольорові лінії, які починалися від грудей і закінчувалися внизу сукні. Тіна зігнулася таким чином, що ці лінії перетворилися на справжній витвір мистецтва.

Сама Тіна позувала без макіяжу, її волосся було зібране в пучок. В руках вона тримала розкішну сумку, яку, судячи з усього, таким чином, рекламувала.

Варто відзначити, що шанувальники оцінили лук дівчини. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Так приголомшливо", "це плаття вогонь", "відмінно", "така красива", "що за Краса"," Королева всього!", "Моя королева", "Боже, справжня богиня", "у мене немає слів, щоб пояснити, як сильно я тебе люблю", "О, Тіна, ти шикарна жінка!", "Чудова, краса жінок у всій їх пишності", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тіні всього 23 роки. Вона познайомилася з Касселем випадково і навіть не знала, що він знаменитий актор. Вони одружилися в 2018 році. У парочки вже є спільна дочка.

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