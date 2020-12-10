Молоденькая жена 53-летнего актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, сверкнула роскошной фигуркой в обтягивающем платье

Как пишет Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была одета в закрытое обтягивающее платье с необычным принтом. Сам наряд был черным, но сбоку виднелись разноцветные линии, которые начинались от груди и заканчивались внизу платья. Тина изогнулась таким образом, что эти линии превратились в настоящее произведение искусства.

Сама Тина позировала без макияжа, ее волосы были собраны в пучок. В руках она держала роскошную сумку, которую, судя по всему, таким образом, рекламировала.

Стоит отметить, что поклонники оценили лук девушки. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Так потрясающе», «Это платье огонь», «Отлично», «Такая красивая», «Что за красота», «Королева всего!», «Моя королева», «Боже, настоящая богиня», «У меня нет слов, чтобы объяснить, как сильно я тебя люблю», «О Тина, ты шикарная женщина!», «Великолепная, красота женщин во всем их великолепии», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тине всего 23 года. Она познакомилась с Касселем случайно и даже не знала, что он знаменитый актер. Они поженились в 2018 году. У парочки уже есть общая дочь.

Напомним, что Тина Кунаки задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами": "Моя королева".

Как сообщала Politeka, Тина Кунаки выпятила свой аппетитный "орешек" во время страстных развлечений с мужем: "Фантастическая".

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