Популярна українська співачка Аліна Гросу вразила фанатів, показавшись в білосніжній сукні в горошок

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Передала вам сьогодні через ... і їх програму Зоряна барахолка подаруночок від себе:) сподіваюся, той кому цей презент дістанеться, буде особливо щасливий в новому році", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії схудла Гросу позує в білосніжній сукні в горошок, а зверху зірка накинула не менш розкішний кардиган.

"Вау, красуня», «сама ніжність і жіночність – дуже красива», «чудова», «бомбезна», «лялечка», «така мила», "Аліна, виглядаєте прекрасно", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, Аліна Гросу, яка ще недавно розповідала про погіршення самопочуття через Китайський вірус, поділилася вражаючими кадрами

Кадри стали тизером для прем'єри її нової пісні»Утримай мене". На відео співачка зображена на сцені з мікрофоном. Вона стоїть в білосніжній сукні з напівпрозорими рукавами і глибоким вирізом на грудях.

Нагадавши, Аліна Гросу приспустила спокусливу сукню заради жарких кадрів біля ялинки.

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