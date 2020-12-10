Популярная украинская певица Алина Гросу впечатлила фанатов, показавшись в белоснежном платье в горошек

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Передала вам сегодня через… и их программу звездная барахолка подарочек от себя:) надеюсь, тот кому этот презент достанется, будет особенно счастлив в новом году», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии похудевшая Гросу позирует в белоснежном платье в горошек, а сверху звезда накинула не менее роскошный кардиган.

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«Вау, красавица», «сама нежность и женственность – очень красивая», «великолепная», «бомбезная», «куколка», «такая милая», «Алина, выглядите прекрасно», - пишут ее поклонники.