Популярная украинская певица Алина Гросу впечатлила фанатов, показавшись в белоснежном платье в горошек

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Передала вам сегодня через… и их программу звездная барахолка подарочек от себя:) надеюсь, тот кому этот презент достанется, будет особенно счастлив в новом году», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии похудевшая Гросу позирует в белоснежном платье в горошек, а сверху звезда накинула не менее роскошный кардиган.

«Вау, красавица», «сама нежность и женственность – очень красивая», «великолепная», «бомбезная», «куколка», «такая милая», «Алина, выглядите прекрасно», - пишут ее поклонники.