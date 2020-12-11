Шоумен і зірка "Квартал 95" Євген Кошовий вразив одкровеннями про рідного батька

Публікація з'явилася в особистому мікроблозі актора в Instagram.

Так, шоумен вирішив присвятити публікацію своєму батькові, якому сьогодні, 11 грудня, могло б виповнитися 74 роки.

Евгений Кошевой

За словами Кошового, саме батько вчив його бути добрим навіть до тих людей, які цього не заслуговують.

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"До тих, яким ти незручний, не особливо подобаєшся і навіть до тих, які тебе ненавидять. Тому що це-люди. Але ти знаєш, зараз навіть таких залишилося мало. Такий час. Або такі "люди". І з віком терпіння втрачається. У закутках соцмереж і не такі на нас дивляться, оцінюють і обговорюють. Ми і їх переживемо", - написав шоумен в Instagram.

Кошовий також дуже шкодує, що мало розмовляв з батьком в самий "останній" день.

"У тебе двоє онуків і дві внучки. Їм не буде соромно за своїх батьків як ти і хотів. Ми слідуємо твоєму прикладу. З кожним роком шкодую, що не поговорив з тобою довше в той день. Пробач і спасибі тобі за все, що ти мені дав. Папа, сьогодні тобі було б 74", - резюмував шоумен у відвертій публікації, присвяченій батькові.

"Світла пам'ять", "ТАТО пишатися своїми дітьми на небесах"," у перші пів години пишуть хороші люди, через день, можна вже навіть в коментарі не заходити, там тільки не впевнені в собі, і звинувачують владу "особистості", " тільки перестала плакати і знову реву...", "Дуже зворушливі слова, батько б пишався таким сином, але він зверху все бачить, і пишається вами", "Нехай земля буде пухом", " обіймаю..", "Слова не хлопчика, але чоловіка", "як красиво і боляче одночасно", - продовжили користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше Євген Кошовий розповів, як" Квартал 95 " вплинув на його життя, а також про те, що його сильно змінила смерть рідного батька, адже вони навіть не встигли поговорити в останній день.

"Також один з переломних моментів у моєму житті - це смерть батька: тільки тоді ти починаєш розуміти цінність самого життя, тому починаєш більше приділяти часу рідним... на жаль, але наша остання зустріч з ним була така коротка, що ми навіть не встигли поговорити толком... тільки коли втрачаєш близьких – починаєш цінувати кожен момент... але ж нічого ж не варто — просто зателефонувати, просто запитати, Як справи...", - відверто зізнавався шоумен в інтерв'ю журналістам.

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