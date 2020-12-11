Шоумен и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой поразил откровениями о родном отце

Публикация появилась в личном микроблоге актера в Instagram.

Так, шоумен решил посвятить публикацию своему отцу, которому сегодня, 11 декабря, могло бы исполниться 74 года.

По словам Кошевого, именно отец учил его быть добрым даже к тем людям, которые этого не заслуживают.

"К тем, которым ты неудобен, не особо нравишься и даже к тем, которые тебя ненавидят. Потому что это - люди. Но ты знаешь, сейчас даже таких осталось мало. Такое время. Или такие «люди». И с возрастом терпение теряется. В закоулках соцсетей и не такие на нас смотрят, оценивают и обсуждают. Мы и их переживём", - написал шоумен в Instagram.

Кошевой также очень жалеет, что мало разговаривал с отцом в самый "последний" день.

"У тебя двое внуков и две внучки. Им не будет стыдно за своих родителей как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за всё, что ты мне дал. Папа, сегодня тебе было бы 74", - резюмировал шоумен в откровенной публикации, посвященной отцу.

"Светлая память", "Папа гордиться своими детьми на небесах", "В первые пол часа пишут хорошие люди, через день, можно уже даже в комментарии не заходить, там только не уверенные в себе, и обвиняющие власть "личности", "Только перестала плакать и снова реву...", "Очень трогательные слова , Отец бы гордился таким сыном , но он сверху всё видит , и гордится вами", "Пусть земля будет пухом", "Обнимаю..", "Слова не мальчика, но мужа", "Как красиво и больно одновременно", - продолжили пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее Евгений Кошевой рассказал, как "Квартал 95" повлиял на его жизнь, а также о том, что его сильно изменила смерть родного отца, ведь они даже не успели поговорить в последний день.

"Также один из переломных моментов в моей жизни — это смерть отца: только тогда ты начинаешь понимать ценность самой жизни, поэтому начинаешь больше уделять времени родным… Увы, но наша последняя встреча с ним была такая короткая, что мы даже не успели поговорить толком… Только когда теряешь близких – начинаешь ценить каждый момент… А ведь ничего же не стоит — просто позвонить, просто спросить, как дела…", - откровенно признавался шоумен в интервью журналистам.

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