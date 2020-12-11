Ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вразив відвертостями про те, як почав роботу на 1+1

Відповідна публікація з'явилася в мікроблозі шоумена в Instagram.

За його словами, найперший випуск тревел-шоу "Світ навиворіт" вийшов в ефір рівно 10 років тому.

"Це була візуалізація моєї мрії, яку я сам придумав. У мене не було ніяких зв'язків на ТБ, але мріяв я так сильно, малюючи в голові експедиції в джунглі і пустелі, що в Всесвіт мабуть вже не змогла мені відмовити). Зробивши експериментальне відео, яке пообіцяли подивитися на Київському міському каналі "Сіті", але не даючи ніяких обіцянок, я раптом дізнався, що на 11 грудня - прем'єра на 1+1", - ділиться спогадами телеведучий.

Дмитро Комаров згадує, що серед керівництва телеканалу ходили чутки про те, що ведучий шоу нібито "родич шефа".

"А, цей божевільний з Камбоджі? Беремо", - дійшли до мене плітки про те, як керівництво відгукувалося про мене спочатку)) «так ти ж родич шефа», - запитували пошепки колеги, тому що пішли такі плітки, адже чомусь вважалося, що роботу Тревел-журналіста можна отримати тільки по блату. А я на телебаченні був "хлопчик з вулиці", тому у відповідь сміявся. Не було не тільки зв'язків - не було теледосвіду, я прийшов з газетної журналістики», - продовжив шоумен розповідати в Instagram.

Він також подякував глядачам, які дивляться шоу з самого прем'єрного випуску, і не вірить, що з цього моменту пройшло вже 10 років.

"Мене досі кидає в тремтіння, коли я чую від дорослих людей фразу «Так я виріс на вашій програмі, дивлюся її зі школи»)) не віриться, що пройшло вже 10 років. Поїхали далі", - емоційно підсумував Комаров в мікроблозі, супроводивши публікацію знімком зі зйомок.

"Спасибі за ваш проект, дивимося із задоволенням всією сім'єю, удачі і натхнення на нові історії", "ви більше ніж весь Всесвіт. Обожнюю і переглядаю кожну серію, всіх сезонів!", "Вітаю! Це найкраще, що я дивилася про подорожі і тд, формат крутий і ви Класні", " спасибі за вашу працю! Дивовижна передача! Завжди хочеться дивитися і насолоджуватися!", "Спасибі Дмитро, за вашу працю, ваша робота надихає", " з ювілеєм улюблену передачу про подорожі! Здоров'я і процвітання!",- підтримали його фанати в коментарях.

Нагадавши, різко схудлий Комаров з "Світ навиворіт" повідав про свою дитячу мрію.

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