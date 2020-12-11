Ведущий "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров поразил откровенностями о том, как начал работу на 1+1

Соответствующая публикация появилась в микроблоге шоумена в Instagram.

По его словам, самый первый выпуск тревел-шоу "Світ навиворіт" вышел в эфир ровно 10 лет назад.

"Это была визуализация моей мечты, которую я сам придумал. У меня не было никаких связей на ТВ, но мечтал я так сильно, рисуя в голове экспедиции в джунгли и пустыни, что в вселенная видимо уже не смогла мне отказать). Сделав экспериментальное видео, которое пообещали посмотреть на киевском городском канале «Сити», но не давая никаких обещаний, я вдруг узнал, что на 11 декабря - премьера на 1+1", - делится воспоминаниями телеведущий.

Дмитрий Комаров вспоминает, что среди руководства телеканала ходили слухи о том, что ведущий шоу якобы "родственник шефа".

«А, этот сумасшедший из Камбоджи? Берем», - дошли до меня сплетни о том, как руководство отзывалось обо мне вначале)) «Так ты же родственник шефа», - спрашивали шепотом коллеги, потому что

пошли такие сплетни, ведь почему-то считалось, что работу трэвел-журналиста можно получить только по блату. А я на телевидении был "мальчик с улицы", поэтому в ответ смеялся. Не было не только связей – не было телеопыта, я пришел из газетной журналистики», - продолжил шоумен рассказывать в Instagram.

Он также поблагодарил зрителей, которые смотрят шоу с самого премьерного выпуска, и не верит, что с этого момента прошло уже 10 лет.

"Меня до сих пор бросает в дрожь, когда я слышу от взрослых людей фразу «да я вырос на вашей программе, смотрю ее со школы»)) Не верится, что прошло уже 10 лет. Поехали дальше", - эмоционально подытожил Комаров в микроблоге, сопроводив публикацию снимком со съемок.

"Спасибо за ваш проект, смотрим с удовольствием всей семьей, удачи и вдохновения на новые истории", "Вы больше чем вся Вселенная. Обожаю и пересматриваю каждую серию, всех сезонов!", "Поздравляю! Это лучшее, что я смотрела о путешествиях и тд, формат крутой и вы классные", "Спасибо за ваш труд! Удивительная передача! Всегда хочется смотреть и наслаждаться!", "Спасибо Дмитрий, за ваш труд, ваша работа вдохновляет", "С юбилеем любимую передачу о путешествиях! Здоровья и Процветания!", - поддержали его фанаты в комментариях.

Напомним, резко похудевший Комаров из "Світ навиворіт" поведал о своей детской мечте.

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