14 грудня православна церква згадує святого пророка Наума
Він був одним з 12 малих біблійних пророків і написав книгу пророка Наума.
Православні молилися Науму і просили його напоумити і навчити і вважали його покровителем і помічником тих, хто займається розумовою працею.
У народі його вважали покровителем учнів, за це його називали Грамотником.
Народні прикмети 14 грудня
- Північний вітер дме - будуть сильні морози найближчим часом.
- Зимові зірки на небі переливаються - прикмета до того, що варто чекати хуртовини.
- Глухо чується собачий гавкіт - чекай снігопаду.
Чого категорично не можна робити 14 грудня:
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- Під час уроків не можна нічого їсти, інакше все, що вивчив, «заїж».
- Ні в якому разі не можна залишати книгу відкритою. Якщо не послухаєшся, то все вивчене забудеш.
Раніше ми повідомляли, що погода на День святого Миколая, 19 грудня, буде по-справжньому зимовою. В Україні вдарять морози, а також сильно сніжитиме. Правда деякі синоптики не згодні з таким прогнозом.
Народний синоптик Володимир Деркач вважає, що на Миколая погода буде невластиво теплою для зимового періоду і безсніжною.
"У грудні ми взагалі не очікуємо сильних морозів. На Миколая вночі можлива мінусова температура, але вдень буде плюс", – спрогнозував він.
Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".