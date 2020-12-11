14 грудня православна церква згадує святого пророка Наума



Він був одним з 12 малих біблійних пророків і написав книгу пророка Наума.

Православні молилися Науму і просили його напоумити і навчити і вважали його покровителем і помічником тих, хто займається розумовою працею.



У народі його вважали покровителем учнів, за це його називали Грамотником.

Народні прикмети 14 грудня

Північний вітер дме - будуть сильні морози найближчим часом.

Зимові зірки на небі переливаються - прикмета до того, що варто чекати хуртовини.

Глухо чується собачий гавкіт - чекай снігопаду.

Чого категорично не можна робити 14 грудня:

Під час уроків не можна нічого їсти, інакше все, що вивчив, «заїж».

Ні в якому разі не можна залишати книгу відкритою. Якщо не послухаєшся, то все вивчене забудеш.

Раніше ми повідомляли, що погода на День святого Миколая, 19 грудня, буде по-справжньому зимовою. В Україні вдарять морози, а також сильно сніжитиме. Правда деякі синоптики не згодні з таким прогнозом.

Народний синоптик Володимир Деркач вважає, що на Миколая погода буде невластиво теплою для зимового періоду і безсніжною.

"У грудні ми взагалі не очікуємо сильних морозів. На Миколая вночі можлива мінусова температура, але вдень буде плюс", – спрогнозував він.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".