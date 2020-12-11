14 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Наума



Он был одним из 12 малых библейских пророков и написал книгу пророка Наума.

Православные молились Науму и просили его надоумить и научить и считали его покровителем и помощником тех, кто занимается умственным трудом.



В народе его считали покровителем учащихся, за это его называли Грамотником.

Народные приметы 14 декабря

Северный ветер дует – будут сильные морозы в ближайшее время.

Зимние звезды на небе переливаются – примета к тому, что стоит ждать вьюги.

Глухо слышится собачий лай – ожидай снегопада.

Чего категорически нельзя делать 14 декабря:

Во время уроков нельзя ничего есть, иначе все, что выучил, «заешь».

Ни в коем случае нельзя оставлять книгу открытой. Если ослушаешься, то все выученное забудешь.

Ранее мы сообщали, что погода на День святого Николая, 19 декабря, будет по-настоящему зимней. В Украине ударят морозы, а также сильно будет снежить. Правда некоторые синоптики не согласны с таким прогнозом.

Народный синоптик Владимир Деркач полагает, что на Николая погода будет несвойственно теплой для зимнего периода и бесснежной.

"В декабре мы вообще не ожидаем сильных морозов. На Николая ночью возможна минусовая температура, но днем будет плюс", – спрогнозировал он.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".