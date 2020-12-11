Модель і володарка титулу "Міс Україна" Олександра Кучеренко розбурхала спокусливим образом

Як передає Politeka.net, 23-річна дружина телеведучого та автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, в якому вигляді збирається зустрічати Новий 2021-й рік.

Так, красуня продемонструвала ідеальну фігуру в розкішній сукні сріблястого відтінку, з рукавом на одне плече. Блискучий наряд доповнила пікантна "родзинка" - розріз до самого стегна, це просто божевілля якесь.

Дівчина з ніжним макіяжем і розпущеним волоссям покрутилася перед камерою, спокушаючи фанатів своїм струнким силуетом. Неможливо встояти перед такою потужною харизмою.

"Найкращий спосіб влаштувати собі новорічний настрій - надіти сукню з блискітками)) як вам?)", - підписала один з кадрів Олександра.

І "можна так зустріти рік металевого Бика)) до речі, мій знак", - повідомила вона під іншим фото в "сторіз".

Раніше ми повідомляли, Кучеренко, довгим русявим волоссям якої захоплюються Українки, дала кілька порад по догляду.

Модель зазначила, що в зимовий період шкіра і волосся як ніколи потребують особливої уваги. Зокрема, для волосся дружина Комарова використовує живильні маски, а також завжди готує їх перед укладкою - використовує засоби для термозахисту.

Крім того Олександра поділилася лайфхаком для губ:

"Коли від вітру і холоду потріскалися губи, то у мене є свій лайфхак - я змащую їх на ніч... медом! Повірте, працює ідеально. І спати солодко".

Нагадаємо Комаров зі "Світу навиворіт" зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світу навиворіт" повідомив про радісну подію в родині і показав двійнят:" мрія збулася!".