Модель и обладательница титула "Мисс Украина" Александра Кучеренко взбудоражила соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, 23-летняя жена телеведущего и автора программы "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, в каком виде собирается встречать Новый 2021-й год.

Так, красотка продемонстрировала идеальную фигуру в роскошном платье серебристого оттенка, с рукавом на одно плечо. Сверкающий наряд дополнила пикантная "изюминка" - разрез до самого бедра, это просто безумие какое-то.

Девушка с нежным макияжем и распущенными волосами покрутилась перед камерой, искушая фанатов своим стройным силуэтом. Невозможно устоять перед такой мощной харизмой.

"Наилучший способ устроить себе новогоднее настроение - надеть платье с блестками)) Как вам?)", - подписала один из кадров Александра.

И "Можно так встретить год металлического быка)) Кстати, мой знак", - сообщила она под другим фото в "сториз".

Ранее мы сообщали, Кучеренко, длинными русыми волосами которой восхищаются украинки, дала несколько советов по уходу.

Модель отметила, что в зимний период кожа и волосы как никогда нуждаются в особом внимании. В частности, для волос жена Комарова использует питательные маски, а также всегда подготавливает их перед укладкой - использует средства для термозащиты.

Кроме того Александра поделилась лайфхаком для губ:

"Когда от ветра и холода потрескались губы, то у меня есть свой лайфхак - я смазываю их на ночь... медом! Поверьте, работает идеально. И спать сладко".

Напомним, Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" сообщил о радостном событии в семье и показал двойняшек: "Мечта сбылась!".