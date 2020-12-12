Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, блиснула ідеальними формами в обтягуючому костюмі

Зірка часто одягає гарячі наряди, демонструючи найшикарніші форми, які тільки можна собі уявити, передає Politeka.net.

Модель цього разу одягла чорне боді, яке обтягнуло її пишні груди. Останні були голими і ледь не вивалювалися з-під чорного клаптика тканини. Величезні принади виставилися і притягували погляд.

Тонка талія виглядала ще стрункішою на тлі пишних стегон.

Зірка одягла обтягуючі брючки, які виділили п'яту точку і округлі стегна. На штанинах були розрізи, що оголюють красиву шкіру зірки.

Модель зробила макіяж з акцентом на красиві очі і пухкі губи. Останні сяяли від спалаху і блиску.

Модель розпустила довге волосся, зібравши їх ззаду і випустивши біля обличчя два хвилястих пасма.

За шість годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік спокусниці багато приємних слів.

"Ти ідеал", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі постала в рожевому боді на ґудзиках, які розстебнула і показала апетитний бюст без білизни. Груди спокусливо випирали з одягу і, здавалося, досконаліше знайти неможливо.

Тонка тканина обтягнула струнку талію і пишні стегна, через що показався гарний вигин.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі позувала в золотистій сукні з брудно-бежевим відтінком. Міні-наряд виявився досить пікантним завдяки глибокому декольте і приспущеним рукавам. Користувачі мережі відреагували позитивними відгуками.

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