Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, сверкнула идеальными формами в обтягивающем костюме

Звезда часто надевает горячие наряды, демонстрируя самые шикарные формы, которые только можно себе представить, передает Politeka.net.

Модель в этот раз надела черное боди, которое обтянуло ее пышную грудь. Последняя была голой и едва ли не вываливалась из-под черного лоскутка ткани. Огромные прелести выставились и притягивали взгляд.

Тонкая талия смотрелась еще стройнее на фоне пышных бедер.

Звезда надела обтягивающие брючки, выделившие пятую точку и округлые бедра. На штанинах были разрезы, оголяющие красивую кожу звезды.

Модель сделала макияж с акцентом на красивые глаза и пухлые губы. Последние сияли от вспышки и блеска.

Модель распустила длинные волосы, собрав их сзади и выпустив у лица две волнистые пряди.

За шесть часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону соблазнительницы много приятных слов.

"Ты идеал", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари предстала в розовом боди на пуговицах, которые расстегнула и показала аппетитный бюст без белья. Грудь соблазнительно выпирала из одежды и, казалось, совершенней объемов найти невозможно.

Тонкая ткань обтянула стройную талию и пышные бедра, из-за чего показался красивый изгиб.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари позировала в золотистом платье с грязно-бежевым оттенком. Мини-наряд оказался достаточно пикантным благодаря глубокому декольте и приспущенным рукавам. Пользователи сети отреагировали положительными отзывами.

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